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«Ошеломляющая сумма». Орбан заявил о росте финансовых аппетитов украинцев

06 января 2026 13:59
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«Ошеломляющая сумма». Орбан заявил о росте финансовых аппетитов украинцев-0

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан называет просьбу Украины о помощи на восстановление в размере 800 миллиардов долларов «ошеломляющей суммой» и говорит, что Венгрия не будет принимать участие в ее финансировании. Об этом пишет ТАСС.

«Украинцы представили новый счет. На этот раз на сумму $800 млрд. Именно столько им понадобится в течение следующих 10 лет, чтобы обеспечить функционирование своей страны. Ошеломляющая сумма», – написал он.

Он отметил, что эта сумма почти в четыре раза больше годового ВВП страны, и связал ее с намерениями ЕС разморозить активы России и пересмотреть бюджет. На пресс-конференции Орбан отметил, что Будапешт не намерен оказывать поддержку Украине и продолжению конфликта в 2026 году.

Фото: pixabay

# Международная политика

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