Власти Польши пытаются помочь населению выплатами из бюджета, но это только усугубляет инфляцию

По ее мнению, за неспособность правящей партии «Право и справедливость» бороться с ростом цен расплачиваются люди с низкими доходами, то есть большая часть поляков. Прекрасно понимая, что перед предстоящими выборами надо как-то задобрить людей, политики пошли на разного рода выплаты. Например, так называемые 13-е и 14-е пенсии, против чего активно протестуют экономисты. В нынешних условиях это неоправданные траты из бюджета, который и так небогат. А главное, эти методы неэффективны. Рост цен от этого не только не останавливается, а совсем наоборот. Доходы людей не успевают за инфляцией. У работающих поляков стремительно тают зарплаты. Вот и получается, что за мнимую заботу политиков о своем населении расплачиваются само население. Экономические инструменты, которые используют власти страны, неуместны. И их использование убивает социальную сплоченность поляков.

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