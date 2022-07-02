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В Мадриде +36°C, в Москве +30°C. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 июля

02 июля 2022 16:31
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В Париже синоптики обещают преимущественно ясную погоду, с переменной облачностью, но без осадков, столбик термометра здесь покажет +26 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +31 °С, здесь ожидается солнечная погода без осадков. Солнечная погода также ожидается в Риме, там столбик термометра поднимется до +38 °С. В Мадриде ожидается +36 °С и ясная с переменной облачностью погода.

В Мадриде +36°C, в Москве +30°C. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 июля-1

В столице Болгарии переменная облачность и преимущественно ясная погода. Столбик термометра поднимется до +30 °С. В Анкаре +27 °С, погода преимущественно ясная и без осадков. В Афинах до +30 °С, однако там погода ожидается пасмурная, но без существенных осадков.

В Мадриде +36°C, в Москве +30°C. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 июля-4

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге будет пасмурно и сильный дождь, в дневное время суток воздух прогреется до +25 °С. В Вильнюсе до +24 °С, ожидается пасмурная погода с дождем. В Варшаве воздух прогреется до +26 °С, погода будет ясная и без осадков.

В Мадриде +36°C, в Москве +30°C. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 июля-7

В Киеве синоптики обещают +32 °С и преимущественно ясную погоду с переменной облачностью. В Москве ожидается переменная облачность без осадков, там столбик термометра покажет +30 °С.

На смену изнуряющей жаре придут дожди и похолодание. Прогноз синоптиков на первую неделю июля читайте здесь.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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