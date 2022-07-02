Мэр мексиканского города женился на крокодиле. Для чего провели этот необычный ритуал?
Новости Мексики. В Мексике состоялся ежегодный шуточный церемониал. В городке Сан-Педро-Уамелула женили мэра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все бы ничего, только невеста не красавица. Ведь она – крокодил. Это не прихоть городского главы, а ритуал, который возник еще в доиспанские времена. Так коренные народы просили у природы щедрости.
Танцы, музыка, веселье, поздравления и поцелуи молодоженов – все как во время настоящей свадьбы.
Только вот пасть супруги из соображений безопасности завязана, чтобы муж не остался без носа.
Местные жители считают крокодилов олицетворением матери-земли. А их брак с местными лидерами символизирует единение людей с божественным.