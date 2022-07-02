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Мэр мексиканского города женился на крокодиле. Для чего провели этот необычный ритуал?

02 июля 2022 09:44
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Новости Мексики. В Мексике состоялся ежегодный шуточный церемониал. В городке Сан-Педро-Уамелула женили мэра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все бы ничего, только невеста не красавица. Ведь она – крокодил. Это не прихоть городского главы, а ритуал, который возник еще в доиспанские времена. Так коренные народы просили у природы щедрости.

Мэр мексиканского города женился на крокодиле. Для чего провели этот необычный ритуал?-1

Танцы, музыка, веселье, поздравления и поцелуи молодоженов – все как во время настоящей свадьбы.

Мэр мексиканского города женился на крокодиле. Для чего провели этот необычный ритуал?-4

Только вот пасть супруги из соображений безопасности завязана, чтобы муж не остался без носа.

Мэр мексиканского города женился на крокодиле. Для чего провели этот необычный ритуал?-7

Местные жители считают крокодилов олицетворением матери-земли. А их брак с местными лидерами символизирует единение людей с божественным.

# Необычное # Виктор Уго Соса # Новости Мексики # Фотофакт

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