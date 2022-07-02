Мэр мексиканского города женился на крокодиле. Для чего провели этот необычный ритуал?

Новости Мексики. В Мексике состоялся ежегодный шуточный церемониал. В городке Сан-Педро-Уамелула женили мэра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все бы ничего, только невеста не красавица. Ведь она – крокодил. Это не прихоть городского главы, а ритуал, который возник еще в доиспанские времена. Так коренные народы просили у природы щедрости.