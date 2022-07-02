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Самый высокий показатель инфляции за 20 лет в еврозоне. Как Европейский центробанк решает проблему?

02 июля 2022 16:21
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Уровень инфляции в еврозоне подскочил до рекордных 8,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый высокий показатель более чем за 20 лет. Об этом рассказало статистическое агентство Евросоюза.

Самый высокий показатель инфляции за 20 лет в еврозоне. Как Европейский центробанк решает проблему?-1

Ожидаемо, больше всего подорожали энергоносители: рост почти на 42 %. На 9 % стали дороже продукты питания. По сравнению с июнем 2022-го скачок составил 2 %. Причиной стали санкции, введенные против Москвы, подразумевающие отказ от российского газа и нефти.

Ранее финансовые эксперты предупреждали, что ведущие экономики мира попадут в ловушку высокой инфляции. Эти страны окажутся в ситуации, когда стремительный рост цен станет абсолютно бесконтрольным. Кроме этого, банковские специалисты прогнозируют, что дальнейшее падение экономики еврозоны продолжится и в 2023 году. Ситуация становится настолько критичной, что Европейский центробанк планирует в июле 2022-го провести заседание, на котором попытается найти выход из положения.

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# Кризис в ЕС # Фотофакт

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