В Польше показатель инфляции почти достиг 16%. Что стало причиной роста цен?

Новости Польши. К положению дел в Польше. В июне инфляция там стала рекордной за последнюю четверть века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показатель почти достиг 16 %, что на 1,5 % больше, чем за предыдущий месяц. Об этом свидетельствую данные Центрального статистического управления Польши. Причины экономических проблем неновые – рост цен на энергоносители и сельскохозяйственные товары в результате антироссийских санкций и конфликта в Украине. Еще одна существенная графа расходов – топливо. Цены на него выросли почти на половину. В итоге средняя зарплата поляка уходит на самое необходимое – жилье, продукты и коммунальные.

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