Визит Столтенберга в Киев и контрнаступление ВСУ. Разбираемся с политологом, что из украинских событий правда, а что обман
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Григорий Азаренок, СТВ:
Сегодня в Киев приезжал генсек НАТО Столтенберг, они все готовятся и анонсируют этот так распиаренный контрнаступ, что можно с ума сойти. Что думаете по этому поводу? Понятно, что съездить в Киев – это уже политический пиар. Каждый уважающий себя западноевропейский политик должен съездить в Киев, ему там включат воздушную тревогу, хотя мы прекрасно знаем, что никто никогда и не пытался стрелять по городу, когда там были западные политики. Тем не менее что означают такие визиты в контексте информационной войны?
Андрей Лазуткин, политолог:
Это называется дезинформация, то есть как спрятать свои действия. Вот, у вас есть набор американских СМИ. Половина рассказывает, что контрнаступ будет завтра, все готово, все классно, порвем русских. Вторая часть в это же время так же громко кричит о том, что нет ракет, наступления не будет, ни о чем не договорились и все плохо. И они работают абсолютно параллельно. На местах это вызывает шизофрению украинцев: так что, нам помогают, не помогают? На украинцев всем плевать. Они работают на российскую аудиторию, российские спецслужбы, чтобы их обмануть. Есть какой-то реальный план действий, его пытаются зашифровать таким образом. Вчера они рассказывали, что нет ПВО и Украина не продержится и дня. А потом рассказывают, что сегодня мы приехали, этот вопрос порешали и уже все хорошо. Вопросы ПВО нельзя решить одним визитом Столтенберга и пожать всем руки.
Григорий Азаренок:
Тем более его скоро поменяют на какую-то гинекологиню или эту финскую барышню.
Андрей Лазуткин:
Вопрос ПВО какой? Там советское ПВО стоит, это ракеты С-300. Запад не производит их в таком количестве, которое нужно. Они производят артиллерию, стрелковое вооружение, а с этим ПВО проблема. Значит, надо замещать это все на что-то. Patriot американские? Это дорого. Кому это надо? Надо что-то с этим придумать, и они придумывают. Но, опять же, не надо верить противнику. Если они открыли рот, значит соврали. Надо из этого исходить.
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