Визит Столтенберга в Киев и контрнаступление ВСУ. Разбираемся с политологом, что из украинских событий правда, а что обман

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим встречу Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, положение дел на фронте и детей Донбасса. В гостях политолог Андрей Лазуткин и паралимпиец Алексей Талай. Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодня в Киев приезжал генсек НАТО Столтенберг, они все готовятся и анонсируют этот так распиаренный контрнаступ, что можно с ума сойти. Что думаете по этому поводу? Понятно, что съездить в Киев – это уже политический пиар. Каждый уважающий себя западноевропейский политик должен съездить в Киев, ему там включат воздушную тревогу, хотя мы прекрасно знаем, что никто никогда и не пытался стрелять по городу, когда там были западные политики. Тем не менее что означают такие визиты в контексте информационной войны?

Андрей Лазуткин, политолог:

Это называется дезинформация, то есть как спрятать свои действия. Вот, у вас есть набор американских СМИ. Половина рассказывает, что контрнаступ будет завтра, все готово, все классно, порвем русских. Вторая часть в это же время так же громко кричит о том, что нет ракет, наступления не будет, ни о чем не договорились и все плохо. И они работают абсолютно параллельно. На местах это вызывает шизофрению украинцев: так что, нам помогают, не помогают? На украинцев всем плевать. Они работают на российскую аудиторию, российские спецслужбы, чтобы их обмануть. Есть какой-то реальный план действий, его пытаются зашифровать таким образом. Вчера они рассказывали, что нет ПВО и Украина не продержится и дня. А потом рассказывают, что сегодня мы приехали, этот вопрос порешали и уже все хорошо. Вопросы ПВО нельзя решить одним визитом Столтенберга и пожать всем руки. Григорий Азаренок:

Тем более его скоро поменяют на какую-то гинекологиню или эту финскую барышню.