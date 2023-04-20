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Американский военный советует Зеленскому пойти на сделку с Россией

20 апреля 2023 17:12
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США стоит заставить президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Именно с таким заявлением выступил американский военный в отставке Дэниел Дэвис.

Как сообщает РИА Новости, мужчина считает, что конфронтация лишь усугубит мировой конфликт, при этом Киев здесь не победит, а лишь больше пойдет себе в убыток. Экс-военный считает, что у такой ситуации есть два выхода, причем ни один из них не понравится Зеленскому: либо пройдут переговоры Киева с Москвой, либо ВСУ проиграют в ходе спецоперации.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Владимир Путин # Фотофакт

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