Американский военный советует Зеленскому пойти на сделку с Россией

США стоит заставить президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Именно с таким заявлением выступил американский военный в отставке Дэниел Дэвис.



Как сообщает РИА Новости, мужчина считает, что конфронтация лишь усугубит мировой конфликт, при этом Киев здесь не победит, а лишь больше пойдет себе в убыток. Экс-военный считает, что у такой ситуации есть два выхода, причем ни один из них не понравится Зеленскому: либо пройдут переговоры Киева с Москвой, либо ВСУ проиграют в ходе спецоперации.