Визит Путина изменил расклад сил в Азии! Почему Запад боится сближения России и стран региона?

На неделе НАТО еще раз подтвердило воинственность своих установок, как идеологических, так и ядерных. Столтенберг в интервью The Daily Telegraph заявил, что в альянсе обсуждают возможность приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Он не стал вдаваться в подробности, о каких объемах идет речь. Но добавил, что перевод в состояние боевой готовности стал необходимым из-за нарастающей напряженности в мире. По мнению Столтенберга, угрозы исходят в первую очередь от Пекина, Москвы и Пхеньяна, у которых есть ядерное оружие, и это означает, что в будущем НАТО может столкнуться с чем-то, с чем никогда не сталкивалось.

На неделе поводов для волнений у западного блока действительно стало больше после визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам. По большому счету эти переговоры показали, что Москва не находится ни в какой изоляции, а продолжает взаимодействие с партнерами, причем выводит сотрудничество на более высокий уровень. Это еще один шаг к конечной цели – установить новый мировой порядок, основанный на многополярности и равноправии. На Западе это видят и понимают. Особенно их заботят военные соглашения, которые Москва освежила с Пхеньяном, и оборонные связи с Ханоем. Как меняется геополитический расклад в Азии и почему волнуется Запад, расскажут наши корреспонденты. Фамилия российского лидера на этой неделе часто мелькала на страницах зарубежных изданий. 18-19 июня Путин с рабочим визитом посетил КНДР. Global Times назвал сотрудничество Москвы и Пхеньяна головной болью для Белого дома.

Новый оборонный союз между Россией и Северной Кореей – это момент, когда Москва начинает реализовывать грандиозный план по созданию нового глобального блока.

Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает, в том числе, оказание взаимной помощи при агрессии. Британцы назвали это соглашение «пактом о взаимной обороне». Миру послан четкий сигнал: Москва и Пхеньян намерены не просто сотрудничать, но и дружить. Северокорейский лидер заявил, что отношения с Россией вступают в период «нового расцвета». Ким Чен Ын выразил полную поддержку действиям Кремля в Украине и заявил об особой роли Москвы в поддержании стратегического баланса в мире. Подробности.

Западные государства беспокоит то, что Москва даст Северной Корее взамен, помимо денег. НАТО опасается, что с помощью российских высоких технологий КНДР сможет повысить точность своих ракет. Это предположения или даже опасения журналистов, аналитиков и экспертов. Достоверно об этом неизвестно, но ясно как минимум одно: у КНДР есть настоящий военный союзник.