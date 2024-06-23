Вероятно, новым генсеком НАТО станет Марк Рютте – чем известен политик?

Перепрошивка ждет НАТО. На неделе наконец-то определились с новым генсеком альянса. Йенс Столтенберг и так сильно задержался на посту. Должен был уйти еще год назад, но не могли найти ему достойную замену. Но похоже, что определись. Скорее всего, пост генсека займет Марк Рютте, который до этого был премьер-министром Нидерландов. Занимал эту должность 13 лет, но сейчас его ждет международная карьера. Хотя путь в НАТО для Рютте оказался достаточно тернистым.

Пришлось договариваться и идти на компромиссы, еще даже не вступив в должность, ведь буквально до последнего назначение блокировала Турция, Венгрия, Румыния и Словакия. С Анкарой уладили вопрос еще месяц назад, а Будапешт сдался только на этой неделе. Виктор Орбан был против назначения Рютте, пока нидерландский политик не пообещал, что Венгрия не будет вмешиваться в конфликт в Украине. До сих пор Будапешт отказывался отправлять вооружения и деньги Киеву и дальше собирается стоять на тех же позициях. Ну а Словакия после начала конфликта в Украине осталась без средств ПВО и требовала от нового руководителя НАТО обеспечить противовоздушную оборону страны. Что, собственно, Рютте и обещал сделать. Румыния и сама была не прочь возглавить НАТО. Ее президент заявлялся на пост, но в итоге снялся с дистанции.

Гибкость – вот что отличает Рютте. На родине его еще называют тефлоновым Марком за то, что умело приспосабливался к любым политическим передрягам. Эта способность ему пригодится. НАТО переходит к Рютте не в лучшем состоянии. Кроме того, что примерно треть стран недоплачивает в общую кассу, то есть тратит на оборону меньше 2 процентов ВВП, как того требует устав, к власти в США может прийти Дональд Трамп, а он достаточно скептично настроен в отношении альянса. Его бывший помощник заявил, что в случае переизбрания Трамп с большой вероятностью выйдет из НАТО. А это, несомненно, положит конец военному блоку.

Но что касается нынешнего руководства Белого дома, с ним у Рютте все хорошо. Балом в НАТО правят США, и генсек альянса будет проводником их политики. Никак иначе. Ведь Штатам невыгодно, чтобы альянсом руководил яркий, харизматичный лидер со своим мнением и позицией. Не дай бог еще про Европу вспомнит и будет лоббировать чьи-то интересы, кроме Вашингтона и Лондона.