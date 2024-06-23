В Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь, один полицейский погиб

Неизвестные обстреляли из автоматов синагогу и церковь в Дербенте (город близ Махачкалы). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Дагестана Гаяны Гариевой.

В итоге атаки один полицейский был убит, другой был ранен. Предполагаемые подозреваемые сбежали на белом Volkswagen Polo. Сотрудники Следственного комитета ведут расследование.

Почти в это же время в Махачкале было совершено нападение на пост ДПС, в ходе которого один сотрудник полиции был убит, а шестеро ранены.

После стрельбы был введен план «перехват» для поимки преступников.