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В Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь, один полицейский погиб

23 июня 2024 16:37
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Неизвестные обстреляли из автоматов синагогу и церковь в Дербенте (город близ Махачкалы). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Дагестана Гаяны Гариевой.

В итоге атаки один полицейский был убит, другой был ранен. Предполагаемые подозреваемые сбежали на белом Volkswagen Polo. Сотрудники Следственного комитета ведут расследование. 

Почти в это же время в Махачкале было совершено нападение на пост ДПС, в ходе которого один сотрудник полиции был убит, а шестеро ранены.

После стрельбы был введен план «перехват» для поимки преступников.

# ЧП

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