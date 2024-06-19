Global Times о договоре РФ и КНДР: это добавит головной боли в Белом доме

Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Помимо прочего, он предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вызвало заметное беспокойство за рубежом. Так, издание Global Times отмечает, что подобное сотрудничество «добавит головной боли лицам, принимающим решения в Белом доме». Впрочем, реакция запада ожидаема и на планы двух стран не влияет. Визит Владимира Путина в КНДР доказывает: Москва и Пхеньян намерены не просто сотрудничать, но и дружить. Северокорейский лидер заявил, что отношения с Россией вступают в период «нового расцвета». Ким Чен Ын выразил полную поддержку действиям Кремля в Украине и заявил об особой роли Москвы в поддержании стратегического баланса в мире.

Ким Чен Ын, председатель государственных дел КНДР:

Я не сомневаюсь, что этот договор, подписанный между нашими двумя странами, будет очень конструктивным, перспективным, строго миролюбивым и оборонительным, направленным на продвижение и защиту коренных интересов народов двух стран. Он станет движущей силой для создания нового, многонационального мира, свободного от господства, порабощения и гегемонии.