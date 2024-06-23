ГПК Беларуси: провокации украинской стороны будут незамедлительно пресекаться

Мы открыто заявляем, что никому не угрожаем, но и своего не отдадим. В целом, понятная и логичная позиция. Отсюда и многие наши шаги в военной и оборонной сферах. Но на Западе делают вид, что нас не слышат и продолжают гнуть свою линию. Нагнетают напряжение на границах, разрушают связи между нашими народами, разбрасываются громкими заявлениями о применении ядерного оружия. Тем самым, как считает Александр Вольфович, подталкивают к развязыванию нового конфликта в Европе, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Только на этой неделе от Польши поступило сразу несколько агрессивных сигналов в нашу сторону. Варшава рассматривает возможность закрытия двух последних действующих погранпереходов на границе с Беларусью. Об этом заявил глава польского МИД. Он также отметил, что сейчас власти изучают вопрос, будет ли закрытие границы вредно для польской экономики. Тут не надо быть экспертом, чтобы ответить, но пусть изучают, раз делать больше нечего.

Стало известно, что польские военные могут получить право более свободно применять оружие на границе. Об этом сообщил замминистра обороны Польши. Он констатировал, что мигранты жестоко нападают на солдат и несут угрозу для их жизни. Но граница – дело тонкое. Один неверный выстрел, к примеру, в нашу сторону и разгорится новый конфликт? Нас к этому хотят подвести?