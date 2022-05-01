Вашингтон «торгует» странами и народами ради курса доллара? Разбираемся, откуда сейчас исходят мировые конфликты

Помните, с чего мы начинали? Мы дружить умеем, а для безопасности региона нам и вовсе ничего не жалко. Беларусь об этом не раз говорила и не раз доказывала конкретными действиями. Только не все в мире это ценят, замечают и понимают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Но прислушайтесь. И вы поймете, что мирные инициативы сегодня звучат все реже. А лучше присмотритесь, что творится на планете. Только за эти семь дней очагов напряженности на земном шаре стало больше. Теракты в Приднестровье и попытка Украины таким образом привлечь к конфликту страны НАТО. США заявляет о поставках вооружения на остров Тайвань, что сильно не нравится Китаю. А Китай собирается разместить на Соломоновых островах свои вооружения. Это в свою очередь раздражает Австралию. Такой небольшой архипелаг, но важный форпост на подступах к «зеленому континенту». На планете в разной степени в вооруженные конфликты втянуты около 40 государств. К чему может привести такое глобальное противостояние? Наш политический обозреватель Евгений Пустовой исследовал природу мировых конфликтов.

Кто-то назвал это позорным бегством из Афганистана. Действительно, так прилюдно США еще не роняли свой авторитет. Но эксперты отметили: это лишь тактический ход проверенной стратегии США – сеять хаос и нестабильность вокруг своих стран-конкурентов. Всколыхнуть Афганистан – значит насолить и России, и Китаю – главным геополитическим противникам Вашингтона.

Даже уличные торговцы азиатских рынков понимают: Вашингтон «торгует» странами и народами ради своей гегемонии и курса доллара. Белый дом стоит на Капитолийском холме, а вся финансовая система США зиждется на войне. 40 % всех мировых расходов на вооружение приходится на военный бюджет США. Чем больше конфликтов, тем крепче доллар. Поэтому пока русские раздают продовольственные пакеты в Украине, американцы так щедро пичкают нашу южную соседку вооружением.

Межевич: США и их союзники готовы к любым формам атаки. Им не нужен не только Лукашенко, им не нужен белорусский народ. Подробнее здесь. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Контроль за мировым порядком, поддержка демократии. Если Белому дому будет выгодно, афроамериканские морские пехотинцы готовы бороться даже за права людоедов. Например, в Сирии США якобы воевали против ИГИЛ. Сейчас международных террористов используют против талибов, которые установили связь с Россией и Китаем.

Александр Ивановский, политолог:

Была поставлена модель, в рамках которой существует один центр, и надо смотреть ему в рот, что делается. А интересы не учитываются. Вторая особенность этой борьбы заключается в том, что, конечно, финансовые операции таковы, что на 1 рубль реального товара, который есть, 24 рубля, которые заложены, это, конечно, торпедирует все эти события, становится очень неустойчивой сама экономика. Евгений Пустовой:

Трусость, понимание своего дряхлеющего потенциала? США ушли от джентльменского противостояния и честной конкуренции. Их стратегия – управляемый хаос. Их методы – локальные войны руками вассальных стран либо инвестирование в сепаратистов, радикалов, незаконные бандформирования. Воевать бригадами накладно, выгоднее создавать конфликты внутри и вокруг государств.

Желательно тлеющие конфликты. Это приводит к подрыву экономики и сил у региональных лидеров. Так уже было с Ливией, Венесуэлой, Сирией. Сейчас под прицелом Россия. Поэтому и Беларусь пытались превратить в Украину. Лукашенко в интервью турецкому телеканалу: «За этот год были 10 попыток совершения террористических актов». Подробнее здесь.

Евгений Пустовой:

Конфронтация и региональные конфликты. Стреляйте друг в друга. Желательно из оружия американского производства. Дипломат из Новой Зеландии: «НАТО всегда хотел окружить Россию и Китай. Сейчас альянс спонсирует конфликт в Украине». Читайте здесь.

Штаты запускают разрушительные процессы вокруг геополитических противников. Покоренные государства превращают в зоны контроля с частными военными компаниями, Гуантанамо, наркотрафиками и рынками живого товара. В лучшем случае – локациями для своих баз. Назревает новая болевая точка: Молдова – Приднестровье. Сейчас там прозападное правительство и тяжелая экономическая ситуация. Но это не останавливает правительство в закупках американского вооружения. Депутат из Молдовы: мы не готовимся к каким-либо войнам, мы должны жить на своей земле. Подробнее здесь.