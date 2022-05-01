Межевич: США и их союзники готовы к любым формам атаки. Им не нужен не только Лукашенко, им не нужен белорусский народ
Кто-то назвал это позорным бегством из Афганистана. Действительно, так прилюдно США еще не роняли свой авторитет. Но эксперты отметили: это лишь тактический ход проверенной стратегии США – сеять хаос и нестабильность вокруг своих стран-конкурентов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всколыхнуть Афганистан – значит насолить и России, и Китаю – главным геополитическим противникам Вашингтона.
Даже уличные торговцы азиатских рынков понимают: Вашингтон «торгует» странами и народами ради своей гегемонии и курса доллара. Белый дом стоит на Капитолийском холме, а вся финансовая система США зиждется на войне. 40 % всех мировых расходов на вооружение приходится на военный бюджет США. Чем больше конфликтов, тем крепче доллар. Поэтому пока русские раздают продовольственные пакеты в Украине, американцы так щедро пичкают нашу южную соседку вооружением.
Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы НАН:
Соединенные Штаты Америки и их союзники готовы к любым формам атаки своих врагов, а враги – это и Беларусь, и Россия, и Китай, и Куба. Помните, в августе 2020 года через дестабилизацию в Беларуси, через провокацию в Украине. Теперь мы должны понимать, что противник очень силен. Им не нужен не только Лукашенко, им не нужен белорусский народ.
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