Межевич: США и их союзники готовы к любым формам атаки. Им не нужен не только Лукашенко, им не нужен белорусский народ

Кто-то назвал это позорным бегством из Афганистана. Действительно, так прилюдно США еще не роняли свой авторитет. Но эксперты отметили: это лишь тактический ход проверенной стратегии США – сеять хаос и нестабильность вокруг своих стран-конкурентов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всколыхнуть Афганистан – значит насолить и России, и Китаю – главным геополитическим противникам Вашингтона.