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Депутат из Молдовы: мы не готовимся к каким-либо войнам, мы должны жить на своей земле

01 мая 2022 17:15
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Штаты запускают разрушительные процессы вокруг геополитических противников. Покоренные государства превращают в зоны контроля с частными военными компаниями, Гуантанамо, наркотрафиками и рынками живого товара. В лучшем случае – локациями для своих баз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Назревает новая болевая точка: Молдова – Приднестровье. Сейчас там прозападное правительство и тяжелая экономическая ситуация. Но это не останавливает правительство в закупках американского вооружения.

Депутат из Молдовы: мы не готовимся к каким-либо войнам, мы должны жить на своей земле-1

Вячеслав Жуков, депутат городского Совета города Бельцы (Молдова):
Президент – у нее румынское гражданство, глава правительства – румынское гражданство, глава Конституционного суда – румынское гражданство, спикер парламента – у него румынское гражданство. То есть это так вкратце рассказать о суверенитете Республики Молдова.

Мы начинаем тут верить чересчур в себя, в свои силы, на самом деле мы должны понять, что мы аграрная страна – это раз, мы внеблоковая страна – это два, и нам не нужно западное оружие – это три. Мы не собираемся, не готовимся к каким-либо здесь войнам. Мы должны жить на своей земле и любить свою землю, любить мир на своей земле. И это пора уяснить нашим правителям, которые подписывают договора о покупке военной техники. Это им надо уяснить, потому что народ это прекрасно понимает.

Депутат из Молдовы: мы не готовимся к каким-либо войнам, мы должны жить на своей земле-4

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# Международная политика # Вячеслав Жуков # Евгений Пустовой # Фотофакт

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