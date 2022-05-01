Штаты запускают разрушительные процессы вокруг геополитических противников. Покоренные государства превращают в зоны контроля с частными военными компаниями, Гуантанамо, наркотрафиками и рынками живого товара. В лучшем случае – локациями для своих баз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Назревает новая болевая точка: Молдова – Приднестровье. Сейчас там прозападное правительство и тяжелая экономическая ситуация. Но это не останавливает правительство в закупках американского вооружения.

Вячеслав Жуков, депутат городского Совета города Бельцы (Молдова):

Президент – у нее румынское гражданство, глава правительства – румынское гражданство, глава Конституционного суда – румынское гражданство, спикер парламента – у него румынское гражданство. То есть это так вкратце рассказать о суверенитете Республики Молдова.

Мы начинаем тут верить чересчур в себя, в свои силы, на самом деле мы должны понять, что мы аграрная страна – это раз, мы внеблоковая страна – это два, и нам не нужно западное оружие – это три. Мы не собираемся, не готовимся к каким-либо здесь войнам. Мы должны жить на своей земле и любить свою землю, любить мир на своей земле. И это пора уяснить нашим правителям, которые подписывают договора о покупке военной техники. Это им надо уяснить, потому что народ это прекрасно понимает.