Прямой эфир

Дипломат из Новой Зеландии: «НАТО всегда хотел окружить Россию и Китай. Сейчас альянс спонсирует конфликт в Украине»

01 мая 2022 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кто-то назвал это позорным бегством из Афганистана. Действительно, так прилюдно США еще не роняли свой авторитет. Но эксперты отметили: это лишь тактический ход проверенной стратегии США – сеять хаос и нестабильность вокруг своих стран-конкурентов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всколыхнуть Афганистан – значит насолить и России, и Китаю – главным геополитическим противникам Вашингтона.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Конфронтация и региональные конфликты. Стреляйте друг в друга. Желательно из оружия американского производства.

Дипломат из Новой Зеландии: «НАТО всегда хотел окружить Россию и Китай. Сейчас альянс спонсирует конфликт в Украине»-1

Мэт Робсон, дипломат (Новая Зеландия):
Люди по всему миру потеряли понимание того, что такое Россия и Китай. Это нонсенс говорить, что они главные мировые агрессоры. НАТО всегда хотел окружить Россию и Китай. Сейчас альянс спонсирует конфликт в Украине.

Штаты запускают разрушительные процессы вокруг геополитических противников. Покоренные государства превращают в зоны контроля с частными военными компаниями, Гуантанамо, наркотрафиками и рынками живого товара. В лучшем случае – локациями для своих баз.

Дипломат из Новой Зеландии: «НАТО всегда хотел окружить Россию и Китай. Сейчас альянс спонсирует конфликт в Украине»-4

Читайте также:

Вашингтон «торгует» странами и народами ради курса доллара? Разбираемся, откуда сейчас исходят мировые конфликты

Межевич: США и их союзники готовы к любым формам атаки. Им не нужен не только Лукашенко, им не нужен белорусский народ

Депутат из Молдовы: мы не готовимся к каким-либо войнам, мы должны жить на своей земле

# Международная политика # Мэт Робсон # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Межевич: США и их союзники готовы к любым формам атаки. Им не нужен не только Лукашенко, им не нужен белорусский народ
01 мая 2022 17:04

Межевич: США и их союзники готовы к любым формам атаки. Им не нужен не только Лукашенко, им не нужен белорусский народ

«Господин Байден забыл и более свежие имена». Что не так с заявлением президента США о геноциде народа Украины?
01 мая 2022 16:54

«Господин Байден забыл и более свежие имена». Что не так с заявлением президента США о геноциде народа Украины?

Политолог Вячеслав Сутырин: «Против России фактически уже ведётся прокси-война»
01 мая 2022 16:46

Политолог Вячеслав Сутырин: «Против России фактически уже ведётся прокси-война»