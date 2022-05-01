Дипломат из Новой Зеландии: «НАТО всегда хотел окружить Россию и Китай. Сейчас альянс спонсирует конфликт в Украине»

Кто-то назвал это позорным бегством из Афганистана. Действительно, так прилюдно США еще не роняли свой авторитет. Но эксперты отметили: это лишь тактический ход проверенной стратегии США – сеять хаос и нестабильность вокруг своих стран-конкурентов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всколыхнуть Афганистан – значит насолить и России, и Китаю – главным геополитическим противникам Вашингтона.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Конфронтация и региональные конфликты. Стреляйте друг в друга. Желательно из оружия американского производства.