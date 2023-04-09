Вадим Боровик: мирные переговоры начнутся, только вопрос, сколько костей под этим столом переговоров будет находиться

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):

Победителей будем судить по осени.

Вадим Боровик:

Я на стороне Российской Федерации. Нас вынудили – это уже плохо. Второе. 500 тысяч пострадавших с двух сторон, погибших и убитых. Почему позиция Александра Лукашенко сесть за стол переговоров? Потому что сейчас Украина получила новейшее вооружение – скопление военной силы, Россия запустит на полную катушку. Сколько миллионов мы еще положим? А какая мотивация у большинства граждан Российской Федерации, Украины? Она недостаточно высокая. Большинство обывателей… По телевизору бойцов у нас очень много. Особенно которые даже военной кафедры не прошли. Но вы любого офицера, который прошел армию хотя бы, даже не воевал, спросите. Я помню, на военной кафедре был полковник, он говорит: «Слушайте, вы тут спорите, ругаетесь, а я ребят вашего возраста на руках уносил с поля боя убитых». Понимаете? Поэтому почему Президент Беларуси сказал? Наносится колоссальный ущерб инфраструктуре, экономике, демографическая будет катастрофа. Криминализация общества и прочее. Это наносит обоюдоострый удар и Российской Федерации, и по Беларуси. Почему здравая мысль у Президента Беларуси, что нужно сесть за стол переговоров? Они начнутся. Вопрос, сколько костей под этим столом переговоров будет находиться.

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