«Мы надеялись, что Зеленский будет адекватнее Порошенко». Почему СВО для России была вынужденной мерой?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):

Спецоперация была вынужденной мерой, и я уже объяснил почему. Мы могли продолжать сидеть и наблюдать за тем, как они продолжают напичкивать Украину наступательным вооружением, боеприпасами к своей тяжелой артиллерии, которая уже начинает стрелять по российским регионам. Представьте себе, если бы с приграничных Беларуси регионов Украины полетели бы снаряды в ваши села, ваши поселки, ваши города? Как у нас было в Белгороде, Курске, Брянске. Лукашенко бы не стал проводить… Я более чем уверен, что началась бы военная кампания.

После той самой скандальной кампании 2020 года в Беларуси, которую мы наблюдали с Россией и очень сильно переживали за статус Президента Беларуси, выдержит ли он это давление, мы наблюдали за давлением стран Европы, как они били по Беларуси тогда. Как они вбухивали свои деньги. А я прекрасно помню 2012 год в России, потому что я был на Поклонной горе. Митинг был прогосударственный, «антиболотный». Я был в гуще всех этих событий 11 лет тому назад. И сколько денег роздано было у нас тогда на переворот, который не состоялся… Я сейчас не буду озвучивать, но Макфол все эти деньги знает, через него проходили все эти денежки. И наша оппозиция, они шли именно тогда, в 2011-2012 годах, только не получилось провернуть то, что получилось провернуть в Киеве. Не получилось провернуть потом в Минске очень похожую историю. Я хочу сказать, что если бы не начали спецоперацию, если бы мы продолжили наблюдать за всем этим безобразием, которое творилось в Украине, начиная с 2019 года, потому что, честно говоря, мы надеялись, что Зеленский будет адекватнее Порошенко. Он сам с Кривого Рога, с Восточной Украины, русскоязычный, кстати. Он по-украински говорит хуже, чем по-русски. Но что мы получили взамен? Управляемую марионетку! Нам оставалось смотреть на все это дальше? Нет.

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