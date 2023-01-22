«В Украине есть биологические исследовательские центры». Как США скрывают разработку биооружия?

То, о чем говорят наши ученые, – это прорывные разработки, которые улучшают качество и продолжительность нашей жизни. А главное – пролегают в законном, моральном и этическом поле. Но есть и обратная сторона науки. Биолаборатории сегодня вызывают тревогу и заставляют целые страны и организации мобилизоваться в борьбе против разрушительной силы технологий, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Еще свежи воспоминания о пандемии COVID-19. Вроде бы вирус сдал назад, но мы до сих пор не знаем, откуда он пришел. Не исключено, что ковид – это то самое оружие массового поражения, выращенное в пробирке.

Но началось все далеко не сейчас. Еще в 1990-х в США разработали так называемую программу Нанна-Лугара. Ее официальной целью провозгласили «совместное уменьшение угрозы», в рамках чего Вашингтон проводил утилизацию ракетно-ядерных вооружений. Но программа предполагала и сбор информации, установление контроля над химическим и биологическим оружием на территории бывшего СССР. Именно в это время была создана сеть биолабораторий в Украине, Грузии, Таджикистане, Армении, Азербайджане, Молдове и Казахстане – достоверное количество неизвестно. В чем задачи таких лабораторий, как Украину превращают в полигон для американских опытов и к чему могут привести опасные игры с наукой? По ту сторону технологий – материал наших корреспондентов.

Феномен злого гения. Сверхсила доминанты – открытие нового способа уничтожения. И особо амбициозные державы, брезгуя гуманными и человеческими категориями, усердно работают над созданием страшного оружия, бьющего коварней пули. Идея стара как мир, еще до нашей эры хетты отправляли зараженных чумой к врагу. Примерно так действовали и в XX веке. В 1940 году вспыхнула эпидемия чумы в Китае. И все после того, как японцы с самолетов сбросили мешки с блохами, зараженными чумой.

Экспериментировали и в третьем рейхе. Во время Великой Отечественной вирусные опыты продолжились. На Нюрнбергском процессе перед судом предстали врачи, которые (и это доказано) проводили эксперименты над узниками концлагерей. А в 1943 году фельдмаршал Кейтель распорядился подготовить войска к бактериологической войне. Фашисты хотели устроить эпидемии, прежде всего, в тылу Красной армии. Примерно в это же время в США создали секретную программу по разработке биологического оружия. Согласно официальным данным, только в первые два года на исследования было потрачено около 400 миллионов долларов. Спустя почти 25 лет программу закрыли, после чего Вашингтон ратифицировал Женевский протокол и конвенцию о биологическом оружии.

Игорь Никулин, микробиолог, военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН:

Конвенция 1972 года превратились в чистую декларацию, что да, мы как бы согласны с тем, что не надо, нехорошо создавать биологическое оружие, хранить его, накапливать. А вот исследования мы проводить можем. А исследования эти весьма опасными получаются.

Однако исследования все равно продолжились. Причем не только внутри страны. В общей сложности Вашингтон создал около 300 биолабораторий в 25 государствах по всему миру: на Ближнем Востоке, в Африке, Юго-Восточной Азии и даже на территории бывшего Советского Союза.

В начале нулевых панику на планете навели именуемые письма несчастья. Конверты со спорами сибирской язвы, впрочем эту инфекцию изучают уже не меньше двух веков, массово стали приходить адресатам. В 1998-м они пришли и в американскую клинику, где проводили аборты. Тогда выяснили и отправителей. Ими стали противники «убийственной процедуры». А в 2001-м, аккурат спустя неделю после теракта 11 сентября, письма с настоящими спорами сибирской язвы прислали двум американским сенаторам и в офисы пяти СМИ. От смертоносной посылки погибли 5 человек и еще 17 заразились. Тогда ФБР на первых порах обвинили исламистов, но позже главным фигурантом стал американский микробиолог Брюс Айвинс. Письма с порошком на долгие годы стали угрожающей манипулянтой. Ведь, время от времени известия о доставке опасных конвертов будоражили мир и почти во всех историях геотег приводил к США.

Впрочем, как непосредственно и связывают Пентагон с активизацией биолабороторий в Украине. В 2009-м они начали активно появляться в соседней стране. Данные об их количестве были разные: в среднем от 10 до 16. Сами Штаты все отвергали. Однако в Украине действительно работали несколько американских лабораторий.

Чжао Лицзянь, представитель Министерства иностранных дел Китая:

Эта российская военная операция раскрыла тайну американских лабораторий в Украине. И это не то, к чему можно относиться небрежно.

Еще в 2005-м некоторые из них были модернизированы за счет средств Минобороны США. Главным оператором биологической программы Америки в Украине стал украинский Научно-технологический центр, который координировал деятельность аналогичных лабораторий по всему СНГ. Кроме того, при Викторе Ющенко было достигнуто соглашение между Пентагоном и Минздравом Украины, по которому Киев обязался передавать Вашингтону информацию об опасных патогенах и национальные коллекции. Доступ ко всем материалам был и есть только у США. Ведь сотрудники центров обладают дипломатическим иммунитетом и не подчиняются местному правительству, а сами центры являются экстерриториальными – точно так же, как американские военные базы. То есть доступа в лаборатории не имеют даже правоохранительные структуры той страны, где они расположены. Многие эксперты связывают такую секретность с самими исследованиями.