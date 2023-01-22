«В Украине есть биологические исследовательские центры». Как США скрывают разработку биооружия?
То, о чем говорят наши ученые, – это прорывные разработки, которые улучшают качество и продолжительность нашей жизни. А главное – пролегают в законном, моральном и этическом поле. Но есть и обратная сторона науки. Биолаборатории сегодня вызывают тревогу и заставляют целые страны и организации мобилизоваться в борьбе против разрушительной силы технологий, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Еще свежи воспоминания о пандемии COVID-19. Вроде бы вирус сдал назад, но мы до сих пор не знаем, откуда он пришел. Не исключено, что ковид – это то самое оружие массового поражения, выращенное в пробирке.
Но началось все далеко не сейчас. Еще в 1990-х в США разработали так называемую программу Нанна-Лугара. Ее официальной целью провозгласили «совместное уменьшение угрозы», в рамках чего Вашингтон проводил утилизацию ракетно-ядерных вооружений. Но программа предполагала и сбор информации, установление контроля над химическим и биологическим оружием на территории бывшего СССР. Именно в это время была создана сеть биолабораторий в Украине, Грузии, Таджикистане, Армении, Азербайджане, Молдове и Казахстане – достоверное количество неизвестно. В чем задачи таких лабораторий, как Украину превращают в полигон для американских опытов и к чему могут привести опасные игры с наукой?
По ту сторону технологий – материал наших корреспондентов.
Феномен злого гения. Сверхсила доминанты – открытие нового способа уничтожения. И особо амбициозные державы, брезгуя гуманными и человеческими категориями, усердно работают над созданием страшного оружия, бьющего коварней пули. Идея стара как мир, еще до нашей эры хетты отправляли зараженных чумой к врагу. Примерно так действовали и в XX веке. В 1940 году вспыхнула эпидемия чумы в Китае. И все после того, как японцы с самолетов сбросили мешки с блохами, зараженными чумой.
Экспериментировали и в третьем рейхе. Во время Великой Отечественной вирусные опыты продолжились. На Нюрнбергском процессе перед судом предстали врачи, которые (и это доказано) проводили эксперименты над узниками концлагерей. А в 1943 году фельдмаршал Кейтель распорядился подготовить войска к бактериологической войне. Фашисты хотели устроить эпидемии, прежде всего, в тылу Красной армии. Примерно в это же время в США создали секретную программу по разработке биологического оружия. Согласно официальным данным, только в первые два года на исследования было потрачено около 400 миллионов долларов. Спустя почти 25 лет программу закрыли, после чего Вашингтон ратифицировал Женевский протокол и конвенцию о биологическом оружии.
Игорь Никулин, микробиолог, военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН:
Конвенция 1972 года превратились в чистую декларацию, что да, мы как бы согласны с тем, что не надо, нехорошо создавать биологическое оружие, хранить его, накапливать. А вот исследования мы проводить можем. А исследования эти весьма опасными получаются.
Однако исследования все равно продолжились. Причем не только внутри страны. В общей сложности Вашингтон создал около 300 биолабораторий в 25 государствах по всему миру: на Ближнем Востоке, в Африке, Юго-Восточной Азии и даже на территории бывшего Советского Союза.
В начале нулевых панику на планете навели именуемые письма несчастья. Конверты со спорами сибирской язвы, впрочем эту инфекцию изучают уже не меньше двух веков, массово стали приходить адресатам. В 1998-м они пришли и в американскую клинику, где проводили аборты. Тогда выяснили и отправителей. Ими стали противники «убийственной процедуры». А в 2001-м, аккурат спустя неделю после теракта 11 сентября, письма с настоящими спорами сибирской язвы прислали двум американским сенаторам и в офисы пяти СМИ. От смертоносной посылки погибли 5 человек и еще 17 заразились. Тогда ФБР на первых порах обвинили исламистов, но позже главным фигурантом стал американский микробиолог Брюс Айвинс. Письма с порошком на долгие годы стали угрожающей манипулянтой. Ведь, время от времени известия о доставке опасных конвертов будоражили мир и почти во всех историях геотег приводил к США.
Впрочем, как непосредственно и связывают Пентагон с активизацией биолабороторий в Украине. В 2009-м они начали активно появляться в соседней стране. Данные об их количестве были разные: в среднем от 10 до 16. Сами Штаты все отвергали. Однако в Украине действительно работали несколько американских лабораторий.
Чжао Лицзянь, представитель Министерства иностранных дел Китая:
Эта российская военная операция раскрыла тайну американских лабораторий в Украине. И это не то, к чему можно относиться небрежно.
Еще в 2005-м некоторые из них были модернизированы за счет средств Минобороны США. Главным оператором биологической программы Америки в Украине стал украинский Научно-технологический центр, который координировал деятельность аналогичных лабораторий по всему СНГ. Кроме того, при Викторе Ющенко было достигнуто соглашение между Пентагоном и Минздравом Украины, по которому Киев обязался передавать Вашингтону информацию об опасных патогенах и национальные коллекции. Доступ ко всем материалам был и есть только у США. Ведь сотрудники центров обладают дипломатическим иммунитетом и не подчиняются местному правительству, а сами центры являются экстерриториальными – точно так же, как американские военные базы. То есть доступа в лаборатории не имеют даже правоохранительные структуры той страны, где они расположены. Многие эксперты связывают такую секретность с самими исследованиями.
Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США:
В Украине есть биологические исследовательские центры. И мы беспокоимся, что сейчас российские военные могут их искать, чтобы получить над ними контроль. Мы работаем с украинской стороной над тем, как она может защитить любой из этих исследовательских материалов.
Официально всю эту деятельность координирует Управление по снижению угрозы Минобороны США. Работают они через подрядные организации. Как правило, это разного рода фонды и НКО, связанные с американскими фармацевтическими компаниями. Например, в Украине работали две таких организации. Они были связаны с Демократической партией США. Акционером одной из них является Хантер Байден, сын действующего президента США. Ему принадлежит около 15 % акций. При всем при этом разработка и производство любых компонентов биологического оружия запрещена и является международным преступлением. Возбуждение мира от страха применения таких экспериментов равно вирусным и инфекционным возбудителям, ведь такая игра может обернуться уже настоящим, а не из разряда фантастики триллером.
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