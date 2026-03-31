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Лавров: ряд стран потеряли берега, провозглашая права на чужие территории

31 марта 2026 12:13
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Лавров: ряд стран потеряли берега, провозглашая права на чужие территории-0

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ряд стран все чаще предъявляют территориальные претензии без законных оснований. Об этом пишет РИА Новости.

В качестве примера он привел заявления госсекретаря Америки Марко Рубио о ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива, а также недавние слова главы США Дональда Трампа о том, что он руководствуется собственными принципами, а не международным правом.

По словам министра, подобные заявления демонстрируют противоречивую позицию и пренебрежение правовыми нормами.

Фото: pixabay

# Международная политика

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