Лавров: ряд стран потеряли берега, провозглашая права на чужие территории

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ряд стран все чаще предъявляют территориальные претензии без законных оснований. Об этом пишет РИА Новости.

В качестве примера он привел заявления госсекретаря Америки Марко Рубио о ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива, а также недавние слова главы США Дональда Трампа о том, что он руководствуется собственными принципами, а не международным правом.

По словам министра, подобные заявления демонстрируют противоречивую позицию и пренебрежение правовыми нормами.

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