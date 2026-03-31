Купол синагоги имитирует звездное небо – рассказываем об уникальном месте в Ошмянах

Еще одно достояние Ошмян – старинная синагога, рассказали в программе «Путевка BY». В 1857-м заложили первый кирпич, но в ходе строительства средства закончились. Помогли местные евреи: Лейба Давидович Стругач, Саня Блехер и другие. В 1912-м синагога была сдана в эксплуатацию. Причем службы начались, еще когда здание было не застеклено, а под окнами гулял ветер.

Этот дом собраний уникален не только в рамках Беларуси, но и всего иудаизма. Он построен из кирпича в стиле классицизма, имеет 3-ярусную крышу и представляет собой макет деревянной синагоги.

Анастасия Новицкая, директор Ошмянского краеведческого музея им. Ф. К. Богушевича:

На центральном фасаде в синагоге находились два льва. Лев с левой стороны пропал еще в 60-е годы ХХ века, а лев с правой стороны находится у нас в музее.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Есть какие-то известные деятели, которые вышли из Ошмян?

Анастасия Новицкая:

Самым известным является Мордехай Розенблат. Он не работал в этой синагоге, эта синагога ортодоксальная. Он был хасидским раввином, проповедником. В начале ХХ века его портреты висели вместо икон не только в еврейских семьях, но и христианских. Он был провидцем. Многим помогал. К нему шли люди, люди останавливались в корчмах, оставляли много денег, это было очень выгодно. Когда Мордехай принял предложение от слонимской общины переехать к ним раввином, то местные жители выставили охрану у дома Мордехая Розенблата и не выпускали его. Тайком ночью, прикрыв его мешками, на повозке жители Слонима вывезли ошмянского раввина.