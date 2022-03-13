«В отсеки, где работают с опасными возбудителями, никого не пускают». Чем занимаются в биолабораториях Пентагона?

Александр Петкевич, заведующий отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Можно создать новые виды оружия, которые будут обходить иммунные барьеры, иммунную систему. Их можно и подкидывать просто в виде того или иного материала. Можно использовать и в авиабомбах, и в снарядах. Это все пути доставки, которые не представляют проблемы. Чтобы создать биологическое оружие, ничего не надо большого. Как мы говорим, на кухне можно сделать. В мире в последнее время построено под эгидой Пентагона 336 биолабораторий. И они построены в последнее время. И построены в странах, в которых не было, например в Латвии, Польше и в других странах. На юге, Украина, Грузия, построены биолаборатории, которые соответствуют такому уровню. Но чем они занимаются, мы не знаем. Они не пускают в эти лаборатории – раз. Второе – большинство сотрудников лабораторий являются американскими гражданами. И в отсеки опасные, где работают они с опасными возбудителями, никого не пускают. Хотя говорят о том, что это все сугубо в мирных целях и так далее.

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