В Генпрокуратуре состоялось межведомственное совещание по вопросам противодействия киберпреступности

В Беларуси с начала 2026 года зарегистрировано более трех тысяч киберпреступлений. Несмотря на то, что в стране значительно снизился уровень уголовных правонарушений, злоумышленники изобретают все новые способы обмана, в том числе с применением искусственного интеллекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Успешно противодействовать этому возможно только вместе – заявил на межведомственном совещании генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора. Криминологический прогноз, проблемные вопросы противодействия киберпреступлениям – сегодня, 31 марта, перед правоохранителями и другими структурами стоит важная задача: найти подходы для снижения уровня такого рода правонарушений и создать условия, в которых у преступников не будет шансов на обман. Пока же на интернет-мошенничество приходится около 30 % от общего числа всех зарегистрированных в стране преступлений.

Дмитрий Гора, генеральный прокурор Беларуси:

Несмотря на то, что мы зафиксировали в 2025 году, по сравнению с 2024 годом, небольшое снижение зарегистрированных преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий (где-то с 20 до 19 тысяч общее количество зарегистрированных преступлений), тем не менее мы отмечаем рост, во-первых, лиц, которые потерпели от этих преступлений, это уже порядка 22 тысяч. Также несущественный, но рост причиненного ущерба этими преступлениями. Это уже, по нашим данным, порядка 80 миллионов белорусских рублей. Часто преступления совершаются под видом предоставления банковских услуг, и уже с июля в Беларуси вступят в силу единые стандарты по защите финансовых операций от мошенничества. Система антифрод будет анализировать действия человека уже при входе в мобильный банк – способ авторизации, время входа, устройство. Если клиент попытается совершить нетипичный перевод, например, в другую страну или на ранее неизвестный счет, банк обязан будет дополнительно подтвердить операцию или приостановить ее.