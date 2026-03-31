В Беларуси запускают инициативу «Белой Руси» по продвижению здорового образа жизни

Здоровье нации – один из приоритетов государственной политики. Общественное объединение «Белая Русь» выступило инициатором масштабного проекта «Белая Русь – за здоровую Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пилотный этап стартует в Минске уже в начале апреля. В программе – широкий спектр мероприятий: от консультаций врачей и профилактических акций до массовых спортивных стартов, диалоговых площадок и образовательных проектов. Особый акцент будет сделан на профилактике и ранней диагностике заболеваний, популяризации физической активности и здорового образа жизни.

Проект объединит представителей медицинского сообщества, общественных организаций, органов власти, СМИ и волонтеров. Предполагается, что участие в нем примут люди всех возрастов – от молодежи до пенсионеров.

Андрей Басак, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Нам самое главное, чтобы именно здоровый образ жизни стал нормой поведения, стал выражением гражданской позиции каждого человека. Это будут проходить и диалоговые площадки по разъяснению здорового образа жизни и предупреждению различных заболеваний. Это и спортивно-массовые мероприятия, которые мы будем проводить в течение месяца. Такой большой комплекс мероприятий, который будет охватывать все социальные группы, все возрастные группы.