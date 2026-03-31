В Беларуси запускают инициативу «Белой Руси» по продвижению здорового образа жизни

Здоровье нации – один из приоритетов государственной политики. Общественное объединение «Белая Русь» выступило инициатором масштабного проекта «Белая Русь – за здоровую Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здоровье нации – один из приоритетов государственной политики. Общественное объединение «Белая Русь» выступило инициатором масштабного проекта «Белая Русь – за здоровую Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пилотный этап стартует в Минске уже в начале апреля. В программе – широкий спектр мероприятий: от консультаций врачей и профилактических акций до массовых спортивных стартов, диалоговых площадок и образовательных проектов. Особый акцент будет сделан на профилактике и ранней диагностике заболеваний, популяризации физической активности и здорового образа жизни.
Проект объединит представителей медицинского сообщества, общественных организаций, органов власти, СМИ и волонтеров. Предполагается, что участие в нем примут люди всех возрастов – от молодежи до пенсионеров.
Андрей Басак, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Нам самое главное, чтобы именно здоровый образ жизни стал нормой поведения, стал выражением гражданской позиции каждого человека. Это будут проходить и диалоговые площадки по разъяснению здорового образа жизни и предупреждению различных заболеваний. Это и спортивно-массовые мероприятия, которые мы будем проводить в течение месяца. Такой большой комплекс мероприятий, который будет охватывать все социальные группы, все возрастные группы.
Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:
Проект в том числе реализуется и способствует реализации государственной программы «Здоровье нации и демографическая безопасность». Мероприятия стартуют буквально со 2 апреля. Это будет два мероприятия в поликлиниках, в учреждениях здравоохранения. Безусловно, эти мероприятия будут направлены на женское здоровье. И, конечно же, День кардиолога.
Юрий Горбич, председатель Комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета:
Инициатива этого проекта произошла от жизни. Безусловно, медицинское сообщество явилось той средой, которая это сконструировала и выдала как проект. Зачастую, ввиду того, что мы ставим на первый план аспекты жизни, не связанные со здоровьем, у нас с вами не хватает времени дойти до поликлиники. Вопрос таких акций, когда медработники приходят к тебе.
Максимально планируется охватить такие направления, как медицинское, демографическое, спортивное, образовательное, экологическое, информационное и профориентационное. В дальнейшем проект планируют масштабировать на все регионы. С подробным планом мероприятий можно ознакомиться на сайте общественного объединения «Белая Русь» и в официальных социальных сетях. Проект напоминает: здоровье – это ежедневный выбор, от которого зависит не только качество жизни каждого человека, но и национальная безопасность всей страны.