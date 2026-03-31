Шахтер» обыграл «Славутич» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Президента

«Шахтер» добыл трудную домашнюю победу в первом полуфинальном матче со «Славутичем» в рамках Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости первыми открыли счет, благодаря Владиславу Филиппову. Далее «горняки» начали усиленно отыгрываться. Помогли Арсений Чухраев и Артем Гуменюк. Иван Антоновский временно выровнял чашу весов, но все тот же Чухраев своими дублем снова обеспечил преимущество хозяевам. Коллектив из Смоленска смог снова отыграться в большинстве, но оказался слабее «горняков». Итоговый результат в овертайме обеспечил Александр Любичич – 4:3 в пользу «Шахтера». Следующая встреча состоится 1 апреля при тех же трибунах, старт в 18:55.