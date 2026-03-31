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В Индии при давке в храме погибли около 10 человек

31 марта 2026 10:40
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Как минимум 9 человек погибли при давке во время массовой молитвы в храме на севере Индии. Сообщается о 12 пострадавших. Половина из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии при давке в храме погибли около 10 человек-2

Традиционно по вторникам на богослужение в данной святыне собираются тысячи паломников, приезжающих из соседних населенных пунктов. По словам очевидцев в толпе кто-то сообщил об опасности, после чего началась паника, люди стали разбегаться. Давка началась после того, как несколько человек упали на землю.

В Индии при давке в храме погибли около 10 человек-4

Сегодня была большая толпа. Но все, что происходило во время молитв и ритуалов было спокойно. Внезапно кто-то крикнул и тогда люди начали бежать. Это было ужасно. 

Все жертвы инцидента – женщины. Прибывшие на место наряды полиции успели взять ситуацию под контроль. Давки в храмах стали довольно распространенным явлением в Индии. По данным властей за последние три десятилетия в стране было зафиксировано около четырех тысяч подобных случаев.

# Индия

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