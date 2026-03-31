В Индии при давке в храме погибли около 10 человек

Как минимум 9 человек погибли при давке во время массовой молитвы в храме на севере Индии. Сообщается о 12 пострадавших. Половина из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно по вторникам на богослужение в данной святыне собираются тысячи паломников, приезжающих из соседних населенных пунктов. По словам очевидцев в толпе кто-то сообщил об опасности, после чего началась паника, люди стали разбегаться. Давка началась после того, как несколько человек упали на землю.

Сегодня была большая толпа. Но все, что происходило во время молитв и ритуалов было спокойно. Внезапно кто-то крикнул и тогда люди начали бежать. Это было ужасно.

Все жертвы инцидента – женщины. Прибывшие на место наряды полиции успели взять ситуацию под контроль. Давки в храмах стали довольно распространенным явлением в Индии. По данным властей за последние три десятилетия в стране было зафиксировано около четырех тысяч подобных случаев.