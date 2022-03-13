США превратили Украину в «суперполигон». Что происходит в секретных биолабораториях?

Совещания по вопросам безопасности во Дворце Независимости стали еженедельными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Обстановка в регионе обязывает. Поводов для беспокойства у белорусов нет. Граница под надежной охраной. Вооруженные Силы совершенствуются. Но, как отметил глава государства на встрече с руководством Минобороны, нашей армии надо развиваться с учетом современного опыта ведения военных действий. Анализировать ситуацию и работать на упреждение. Судя по всему, угроз меньше не станет. Так, белорусская разведка обнаружила в Украине наемников, которые перемещались вдоль нашей границы к Чернобылю. «Докладывайте о малейшем передвижении и об их замыслах». Лукашенко высказался о наемниках на территории Украины.

Страшилок вокруг Чернобыльской АЭС на неделе было немало. Мол, российские войска собираются устроить там взрыв. Есть угроза радиоактивного облака, катастрофа повторится и так далее. У любого человека само упоминание о ЧАЭС вызывает беспокойство, не говоря уже о том, если он читает подобные заголовки. Следом в Сети посыпались рекомендации по поводу приема препаратов йода. И это тот случай, когда в первую очередь нужно прислушаться к официальному источнику. А именно: Минздрав нашей страны призвал белорусов не паниковать и не принимать йод самостоятельно, во-первых, потому что радиационная обстановка на территории Беларуси в норме, а во-вторых, раствор йода – это вам не аскорбинка. При передозировке можно заработать насморк и крапивницу в лучшем случае, а в худшем – ожог и заболевание щитовидки. Обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС – такое распоряжение на неделе дал Александр Лукашенко белорусским специалистам. Это необходимо для работы систем защиты хранилища ядерных отходов. Поручение выполнено. Об этом также шла речь на встрече в Кремле. Лукашенко о ЧАЭС: меня попросили электричество подвести, а им не надо. И пускай там что угодно творится – они отпихиваются. Подробности тут.

Это видео из радиационного заповедника в Хойникском районе. Как нас заверили в местном управлении по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, обстановка стабильная. Говоря научным языком, мощность дозы гамма-излучения соответствует установившимся многолетним значениям. И если фейки о радиационном облаке улетучились, то информация о секретных американских биолабораториях в Украине подтвердилась. Причем признали это в самих Штатах. Как заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, теперь США пытаются не допустить перехода объектов под контроль российской армии. По данным Минобороны России, объемы финансирования США на биологические исследования в Украине превышали 200 миллионов долларов. По мнению экспертов, страна фактически превратилась в суперполигон по отработке ведения биологической войны. Тем самым и Вашингтон, и Киев полностью нарушили Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия. Расследование от Ксении Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Биологическая опасность. Этот знак вызывает беспокойство и даже ужас. Атрибут фильмов про катастрофы или бестселлеров про апокалипсис? Хотелось бы, но это не совсем так. На неделе словосочетание «биологическое оружие» заполонило информационные ленты. Возможно ли, что в XXI веке (времени гуманности, прав и свобод) в центре Европы тайно разрабатывается что-то подобное?

Хронология новостей такая. В начале недели Министерство обороны России заявляет: в Украине обнаружена сеть из 30 биолабораторий. Информацию о том, чем они занимались, экстренно зачистили 24 февраля (но не до конца). Уцелевшая документация свидетельствует: лаборатории работали над военно-биологической программой, которую финансировало Минобороны США. Украинский МИД ответил: страна не занимается разработкой биологического оружия, а на территории Украины вовсе нет американских лабораторий. Как же повел себя Вашингтон? Сперва открестился от существования биолабораторий, а потом заявил об «эпизодической помощи в обеспечении безопасности». Следом прозвучало вот это.

Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США:

В Украине есть биологические исследовательские объекты. На самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся.

Ксения Худолей:

С чего Америка озабочена «исследовательскими центрами» Украины? Что ж такое «изучают» специалисты, раз это не должно попасть в чужие руки? И почему факт существования лабораторий методически отрицали? В воздухе повисло немало вопросов. И вот главный из них. Это конвенция ООН о биологическом оружии 1972 года. Она запрещает разработку, производство и накопление запасов бактериологического и токсинного оружия. Международный договор обязателен для подавляющего большинства стран мира. Рачков о биолабораториях США в Украине: политики не отдают себе отчет в том, к чему они толкают мир. Читайте здесь.

Ксения Худолей:

Просто представьте себе, что в руках человека (безусловно, профессионала) оказывается смертоносный вирус или бактерия. В голове человека – идея заразить этим патогеном половину земного шара или даже весь. В кармане – несколько миллионов, а в распоряжении – современная лаборатория. «В отсеки, где работают с опасными возбудителями, никого не пускают». Чем занимаются в биолабораториях Пентагона?

Ксения Худолей:

Биологическое оружие запрещено конвенцией неспроста, история знает примеры его применения, которые человечество вряд ли захочет повторить. Еще в XIV веке Золотая Орда начала забрасывать тела зараженных катапультой на территорию врага. В результате локального конфликта чума выкосила пол-Европы. В XVIII веке британцы заражали индейцев оспой, передавая инфицированные одеяла и одежду. А в начале Второй мировой Черчилль стремился усыпать нацистскую Германию спорами сибирской язвы. План не был исполнен, но подразумевал смерть миллионов немцев, падеж скота и заражение пастбищ на сотни лет вперед. Однако есть и более современные примеры. Подробности тут. Опасность применения биологического оружия в наше время заключается еще и в том, что с каждым днем человечество все сильнее сжимает в кулак науку и технологии. Нет никакой проблемы в том, чтобы создать патоген под свои амбиции, как говорится. Ну, к примеру, вирус, поражающий только брюнеток. Или бактерии, которые временно выводят из строя армию врага, а после исчезают как ни в чем не бывало. Украинские лаборатории экспертное сообщество все убедительнее причисляет к похожим «сверхидеям».