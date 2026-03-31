США превратились в сверхдержаву-изгоя из-за войны с Ираном – Atlantic

По мнению The Atlantic, военная операция против Ирана усилила изоляцию Соединенных Штатов, ухудшила отношения с их союзниками и ослабила их глобальное влияние. Конфликт также укрепил позиции России и Китая и ускорил глобальную нестабильность. Об этом пишет РИА Новости.

Прежняя система альянсов и опоры на международные институты, такие как ООН и НАТО, фактически разрушается:, так как страны все больше дистанцируются от Вашингтона.

При этом Госсекретарь Марко Рубио уже допустил пересмотр отношений с НАТО. Боевые действия начались 28 февраля с ударов США и Израиля по Ирану, за которыми последовали ответные удары.

Фото: pixabay