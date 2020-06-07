В США задержаны около 11 тысяч демонстрантов

Новости США. Как из искры может разгореться пламя национального масштаба – свежий пример в США, где уже вторую неделю продолжаются беспорядки, спровоцированные инцидентом в Миннеаполисе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В некоторых штатах протестные выступления переросли в жуткие погромы с поджогами и столкновениями с полицией. Жертвами стали свыше 10 человек. Более 11 тысяч демонстрантов задержаны. В 40 городах в ночное время объявлен комендантский час.