Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти

Новости мира. Страны ОПЕК+ договорились о продлении действующего режима сокращения добычи нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жесткая квота будет действовать еще месяц. Таким образом, по новому соглашению с июля добычу станут ограничивать, как было ранее, на 9,6 миллиона баррелей в сутки.