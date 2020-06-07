Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти

Новости мира. Страны ОПЕК+ договорились о продлении действующего режима сокращения добычи нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Страны ОПЕК+ договорились о продлении действующего режима сокращения добычи нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жесткая квота будет действовать еще месяц. Таким образом, по новому соглашению с июля добычу станут ограничивать, как было ранее, на 9,6 миллиона баррелей в сутки.
Мексика, из-за которой затянулись предыдущие переговоры, в сокращении участвовать не будет. Государства, аккуратно исполнявшие свои обязательства, получат право нарастить производство в августе. Остальные должны выполнить свои обязательства в течение июля – сентября.