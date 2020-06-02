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Фигурист Алексей Красножон о беспорядках в США: «Много протестующих поступают подло. Зачем причинять ущерб невинным людям?»

02 июня 2020 19:55
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Новости США. Беспорядки в США длятся уже неделю – столько времени прошло после задержания афроамериканца Джорджа Флойда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таких столкновений не было с 60-х. Что говорят о происходящем в США местные жители и международные эксперты

Фигурист Алексей Красножон о беспорядках в США: «Много протестующих поступают подло. Зачем причинять ущерб невинным людям?»-1

Алексей Красножон, фигурист (США):
Много протестующих поступают подло. Зачем крушить и грабить бизнесы вокруг?

Фигурист Алексей Красножон о беспорядках в США: «Много протестующих поступают подло. Зачем причинять ущерб невинным людям?»-4

Зачем причинять ущерб невинным людям? Считаю, что все, кто причастен к избиению невинных людей, все воры, и все те, кто кидал кирпичи в магазины и занимался вандализмом, должны быть наказаны по закону!

# Массовые беспорядки # Алексей Красножон # Фотофакт

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