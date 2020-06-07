Регион с самым чистым воздухом на Земле назвали американские учёные

Новости мира. Американские ученые назвали регион с самым чистым воздухом на Земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судно со специалистами проплыло от Тасмании до ледников Антарктиды. По пути ученые брали пробы воздуха. Из-за деятельности человека на планете почти не осталось мест с первозданной окружающей средой.