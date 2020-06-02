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Жительница США: мы хотим справедливости для погибшего Джорджа Флойда, но хотелось бы достичь этого мирным путём

02 июня 2020 20:03
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Новости США. Беспорядки в США длятся уже неделю – столько времени прошло после задержания афроамериканца Джорджа Флойда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жительница США: мы хотим справедливости для погибшего Джорджа Флойда, но хотелось бы достичь этого мирным путём-1

Эту ситуацию население расценило как признак расизма.

Таких столкновений не было с 60-х. Что говорят о происходящем в США местные жители и международные эксперты

И если поначалу протесты имели мирный характер, то за пару дней отстаивание мнения превратилось в войну.

Жительница США: мы хотим справедливости для погибшего Джорджа Флойда, но хотелось бы достичь этого мирным путём-4

Я жил в этом районе почти 20 лет и никогда не видел ничего подобного. Это так ужасно, мои дети боятся выходить на улицу.

Жительница США: мы хотим справедливости для погибшего Джорджа Флойда, но хотелось бы достичь этого мирным путём-7

Мы, можно сказать, выросли на этой набережной… и вот, во что она превратилась. Я тут родился, а видеть в новостях то, что происходило здесь прошлой ночью, просто душераздирающе. Поэтому мы решили, что хотим сделать что-нибудь, чтобы помочь и попытаться навести порядок.

Жительница США: мы хотим справедливости для погибшего Джорджа Флойда, но хотелось бы достичь этого мирным путём-10

Я думаю, что всех нас переполняют одинаковые чувства. Мы хотим, чтобы наш город вернулся к мирной жизни. Также мы хотим справедливости для погибшего Джорджа Флойда. И многие из нас готовы рисковать своей жизнью, чтобы это произошло. Но хотелось бы достичь этого мирным путем.

# Массовые беспорядки # Джордж Флойд # Фотофакт

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