Жительница США: мы хотим справедливости для погибшего Джорджа Флойда, но хотелось бы достичь этого мирным путём

Новости США. Беспорядки в США длятся уже неделю – столько времени прошло после задержания афроамериканца Джорджа Флойда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту ситуацию население расценило как признак расизма. Таких столкновений не было с 60-х. Что говорят о происходящем в США местные жители и международные эксперты И если поначалу протесты имели мирный характер, то за пару дней отстаивание мнения превратилось в войну.

Я жил в этом районе почти 20 лет и никогда не видел ничего подобного. Это так ужасно, мои дети боятся выходить на улицу.

Мы, можно сказать, выросли на этой набережной… и вот, во что она превратилась. Я тут родился, а видеть в новостях то, что происходило здесь прошлой ночью, просто душераздирающе. Поэтому мы решили, что хотим сделать что-нибудь, чтобы помочь и попытаться навести порядок.