21 тысячу человек эвакуировали из-за наводнений в Китае

Наводнения в Китае. Почти 380 тысяч человек пострадали в результате сильных дождей, ставших причиной затопления 10 городов провинции Цзянси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни продолжаются уже шестой день. Спасателям пришлось эвакуировать 21 тысячу человек.