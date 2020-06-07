21 тысячу человек эвакуировали из-за наводнений в Китае

Наводнения в Китае. Почти 380 тысяч человек пострадали в результате сильных дождей, ставших причиной затопления 10 городов провинции Цзянси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наводнения в Китае. Почти 380 тысяч человек пострадали в результате сильных дождей, ставших причиной затопления 10 городов провинции Цзянси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ливни продолжаются уже шестой день. Спасателям пришлось эвакуировать 21 тысячу человек.
В результате наводнений обрушились сотни жилых построек. Прямой экономический ущерб власти уже оценили почти в 50 миллионов долларов. Синоптики предупреждают, что дождливая погода сохранится и в ближайшие дни.