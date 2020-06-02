«Смотрите, разбитые витрины». Что говорят о событиях в США очевидцы

Новости США. От погромов страдают владельцы магазинов, кафе и ресторанов, а персонал заведений подвергается избиению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Айк Газарян – хозяин ресторана русской кухни в Сан-Диего. Сейчас его работа превратилась в настоящую оборону. С десятком друзей, вооружившись пистолетами, они ежедневно дежурят возле заведения, чтобы предотвратить его погром.

Мимо нас прошли очень много людей. Пока никто не вздумал ничего ломать, в основном потому что десять русских крепких парней стоят у дверей, и мало кто даже посмотрит. Мимо нас очень много людей проходили, но никто даже не посмел.

А это Дмитрий Аверин, он ведет собственный влог о жизни в Америке. Парень живет в Лос-Анджелесе, и последние его видео заставляют ужасаться.

Таких столкновений не было с 60-х. Что говорят о происходящем в США местные жители и международные эксперты

На кадрах – разбитые витрины магазинов, остатки сгоревших мусорных контейнеров, огромное количество полицейских и группировки протестующих – а по факту просто бандитов, которые уничтожают все на своем пути.