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«Смотрите, разбитые витрины». Что говорят о событиях в США очевидцы

02 июня 2020 19:59
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Новости США. От погромов страдают владельцы магазинов, кафе и ресторанов, а персонал заведений подвергается избиению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Смотрите, разбитые витрины». Что говорят о событиях в США очевидцы-1

Айк Газарян – хозяин ресторана русской кухни в Сан-Диего. Сейчас его работа превратилась в настоящую оборону. С десятком друзей, вооружившись пистолетами, они ежедневно дежурят возле заведения, чтобы предотвратить его погром.

«Смотрите, разбитые витрины». Что говорят о событиях в США очевидцы-4

Мимо нас прошли очень много людей. Пока никто не вздумал ничего ломать, в основном потому что десять русских крепких парней стоят у дверей, и мало кто даже посмотрит. Мимо нас очень много людей проходили, но никто даже не посмел.

«Смотрите, разбитые витрины». Что говорят о событиях в США очевидцы-7

А это Дмитрий Аверин, он ведет собственный влог о жизни в Америке. Парень живет в Лос-Анджелесе, и последние его видео заставляют ужасаться.

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На кадрах – разбитые витрины магазинов, остатки сгоревших мусорных контейнеров, огромное количество полицейских и группировки протестующих – а по факту просто бандитов, которые уничтожают все на своем пути.

«Смотрите, разбитые витрины». Что говорят о событиях в США очевидцы-10

Именно здесь проходил протест сегодня. В принципе, не удивительно. Смотрите, разбитые витрины. Разнесли витрины – видимо, какой-то ресторан.

«Смотрите, разбитые витрины». Что говорят о событиях в США очевидцы-13

Сейчас мне сказал парень, который проезжал на велосипеде, когда я протирал стекло: «Мы должны сматываться отсюда прямо сейчас».

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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