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В США предложили перенести голосование по импичменту Трампа на середину февраля

22 января 2021 07:52
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Новости США. Голосование по вопросу импичмента экс-президента Трампа состоится в середине февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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С предложением отложить начало процедуры выступил лидер республиканцев в Сенате.

В США предложили перенести голосование по импичменту Трампа на середину февраля-1

По его словам, законодательные органы и сам Трамп заслуживают «полного и честного процесса». Отсрочка позволит экс-главе Белого дома и его адвокатам должным образом подготовиться.

Напомним, Палата представителей вынесла импичмент президенту 14 января, обвинив его в подстрекательстве к мятежу. Чтобы решение вступило в силу, необходимо одобрение Сената.

В США предложили перенести голосование по импичменту Трампа на середину февраля-4

Новый американский лидер Байден между тем в ситуацию не вмешивается, а занимается реализацией своих предвыборных обещаний. Так, он уже подписал 10 указов, направленных на борьбу с пандемией. Среди них документ, обязывающий всех прибывающих в страну сдать тест на COVID-19 и пройти карантин.

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В США предложили перенести голосование по импичменту Трампа на середину февраля-7

Кроме того, вступает в силу закон военного времени для быстрого производства товаров, необходимых для борьбы с инфекцией. По мнению Байдена, эпидситуация в Штатах продолжит ухудшаться, а число смертельных случаев уже в феврале может достичь полумиллиона.

# Международная политика # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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