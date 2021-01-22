В США предложили перенести голосование по импичменту Трампа на середину февраля

Новости США. Голосование по вопросу импичмента экс-президента Трампа состоится в середине февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что происходит в США после инаугурации Джо Байдена? С предложением отложить начало процедуры выступил лидер республиканцев в Сенате.

По его словам, законодательные органы и сам Трамп заслуживают «полного и честного процесса». Отсрочка позволит экс-главе Белого дома и его адвокатам должным образом подготовиться. Напомним, Палата представителей вынесла импичмент президенту 14 января, обвинив его в подстрекательстве к мятежу. Чтобы решение вступило в силу, необходимо одобрение Сената.

Новый американский лидер Байден между тем в ситуацию не вмешивается, а занимается реализацией своих предвыборных обещаний. Так, он уже подписал 10 указов, направленных на борьбу с пандемией. Среди них документ, обязывающий всех прибывающих в страну сдать тест на COVID-19 и пройти карантин. Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату