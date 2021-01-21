Французские студенты вышли на демонстрации, требуя вернуть очное обучение

Новости Франции. Студенты французских вузов требуют возвращения к очному обучению. Сотни недовольных вышли на демонстрации в Париже и других городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Студенты французских вузов требуют возвращения к очному обучению. Сотни недовольных вышли на демонстрации в Париже и других городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений большинство студентов во Франции вынуждены учиться дистанционно, что отражается на качестве преподавания.
Очные занятия частично возобновятся 25 января, но только для первокурсников и в сокращенных группах. Студенты заявляют, что они достаточно ответственны, чтобы соблюдать строгие санитарные правила.