Французские студенты вышли на демонстрации, требуя вернуть очное обучение

Новости Франции. Студенты французских вузов требуют возвращения к очному обучению. Сотни недовольных вышли на демонстрации в Париже и других городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений большинство студентов во Франции вынуждены учиться дистанционно, что отражается на качестве преподавания.