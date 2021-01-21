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Французские студенты вышли на демонстрации, требуя вернуть очное обучение

21 января 2021 14:58
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Новости Франции. Студенты французских вузов требуют возвращения к очному обучению. Сотни недовольных вышли на демонстрации в Париже и других городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские студенты вышли на демонстрации, требуя вернуть очное обучение-1

Из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений большинство студентов во Франции вынуждены учиться дистанционно, что отражается на качестве преподавания.

Французские студенты вышли на демонстрации, требуя вернуть очное обучение-4

Очные занятия частично возобновятся 25 января, но только для первокурсников и в сокращенных группах. Студенты заявляют, что они достаточно ответственны, чтобы соблюдать строгие санитарные правила.

# Акции протеста # Фотофакт

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