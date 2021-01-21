Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату

Новости США. Мировые СМИ продолжают обсуждать события в Вашингтоне. Там 20 января прошла инаугурация 46-го президента США. Джозеф Байден принес присягу на верность Конституции и стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своей речи он обратил внимание на то, что Америка, возможно, входит в один из самых жестких периодов. Связано это с пандемией коронавируса. Многие потеряли работу, сотни тысяч бизнесов закрылись. Теперь все предстоит восстановить, построить и оздоровить.

Кроме того, Байден пообещал во время своего президентства одержать победу над экстремизмом, насилием, расизмом и терроризмом. Также он заверил, что будет работать со всем миром над решением актуальных проблем, вдобавок при нем США восстановят отношения с союзниками.