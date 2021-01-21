Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату

Новости США. Мировые СМИ продолжают обсуждать события в Вашингтоне. Там 20 января прошла инаугурация 46-го президента США. Джозеф Байден принес присягу на верность Конституции и стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Мировые СМИ продолжают обсуждать события в Вашингтоне. Там 20 января прошла инаугурация 46-го президента США. Джозеф Байден принес присягу на верность Конституции и стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В своей речи он обратил внимание на то, что Америка, возможно, входит в один из самых жестких периодов. Связано это с пандемией коронавируса. Многие потеряли работу, сотни тысяч бизнесов закрылись. Теперь все предстоит восстановить, построить и оздоровить.
Кроме того, Байден пообещал во время своего президентства одержать победу над экстремизмом, насилием, расизмом и терроризмом. Также он заверил, что будет работать со всем миром над решением актуальных проблем, вдобавок при нем США восстановят отношения с союзниками.
Джозеф Байден, президент США:
Чтобы справиться со всеми вызовами, чтобы обеспечить будущее Америки, нужно больше, чем слова – нужно единство. Сегодня, в этот январский день, я искренне думаю о том, как сплотить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию. И я прошу каждого американца присоединиться ко мне в этой цели.
На посту президента Байден уже подписал 15 указов. Среди них – документ, который останавливает строительство стены на границе с Мексикой. Кроме того, США возвращаются в Парижское соглашение по климату и во Всемирную организацию здравоохранения. Сегодня ВОЗ ожидает участия делегации из США в сессии Исполкома организации.