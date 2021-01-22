Курица вступила в схватку со змеёй, а затем и вовсе её проглотила

Новости Австралии. Курица вступила в смертельную схватку со змеей в австралийском городе Симпсон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Птица и рептилия сразились на веранде дома местной жительницы, которая сняла произошедшее на видео.
Новости Австралии. Курица вступила в смертельную схватку со змеей в австралийском городе Симпсон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Птица и рептилия сразились на веранде дома местной жительницы, которая сняла произошедшее на видео.
Бесстрашная курица набросилась на угрожающую ей змею и в конце концов целиком проглотила ее.
Пользователи соцсетей описали тактику птицы, как «смерть от тысячи клевков». «Это просто маленькие тираннозавры», – написал один из комментаторов.
Хотя куры в основном травоядны, они могут охотиться на мышей, червей, насекомых и других животных. Особо агрессивные нападают даже на собак.