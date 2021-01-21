В центре Багдада прогремели два взрыва – десятки погибших и раненых

Новости Ирака. В Багдаде прогремели сразу два взрыва. Более 30 человек погибли, около 110 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, уже несколько лет в центре Багдада не было подобных атак смертников. Однако в последние месяцы другие регионы Ирака регулярно становились мишенью террористов «Исламского государства» и местных боевиков.