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В центре Багдада прогремели два взрыва – десятки погибших и раненых

21 января 2021 14:56
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Новости Ирака. В Багдаде прогремели сразу два взрыва. Более 30 человек погибли, около 110 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Багдада прогремели два взрыва – десятки погибших и раненых-1

Террористы-смертники привели в действие взрывные устройства на оживленном торговом рынке в центре иракской столицы.

В центре Багдада прогремели два взрыва – десятки погибших и раненых-4

К слову, уже несколько лет в центре Багдада не было подобных атак смертников. Однако в последние месяцы другие регионы Ирака регулярно становились мишенью террористов «Исламского государства» и местных боевиков.

# Теракт # Фотофакт

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