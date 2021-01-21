Что происходит в США после инаугурации Джо Байдена?

Новости США. Новый президент США приступил к работе. Уже через несколько часов после инаугурации Джо Байден подписал серию указов, которые зачеркнули наследие Дональда Трампа и изменили курс страны в вопросах иммиграции, расового равенства, в борьбе с пандемией коронавируса и изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

46-й президент вернул США в Парижское соглашение по климату и Всемирную организацию здравоохранения, прекратил строительство стены на границе с Мексикой и разрешил въезд в страну гражданам ряда мусульманских государств. Уже в момент принятия присяги Байден изменил тон американской политики. Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату