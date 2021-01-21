Что происходит в США после инаугурации Джо Байдена?
Новости США. Новый президент США приступил к работе. Уже через несколько часов после инаугурации Джо Байден подписал серию указов, которые зачеркнули наследие Дональда Трампа и изменили курс страны в вопросах иммиграции, расового равенства, в борьбе с пандемией коронавируса и изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
46-й президент вернул США в Парижское соглашение по климату и Всемирную организацию здравоохранения, прекратил строительство стены на границе с Мексикой и разрешил въезд в страну гражданам ряда мусульманских государств. Уже в момент принятия присяги Байден изменил тон американской политики.
Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату
Тем временем в США продолжаются протесты. В Сиетле устроили погромы после инаугурации Байдена. Митингующие блокировали движение в центре города, подожгли американский флаг, разрисовывали стены здания суда. А в Портленде протестующие разгромили штаб-квартиру Демократической партии. Активисты разбили окна, нарисовали граффити внутри здания. Несколько человек задержаны.