В Совбезе ООН провели заседание по ситуации в Нагорном Карабахе

В Совете Безопасности ООН обсудили необходимость наблюдения за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это необходимо, чтобы Армения и Азербайджан прекратили боевые действия. Будет ли заниматься этим наблюдательная миссия ООН или ОБСЕ – пока неизвестно.
19 октября о создании механизма мониторинга за ситуацией в Нагорном Карабахе высказался глава МИД России. По словам Сергея Лаврова, военные Армении и Азербайджана совместно с коллегами из России работают над его формированием.
Сергей Лавров: механизм контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе может быть скоро согласован
Азербайджан и Армения приняли уже два документа о гуманитарном перемирии, однако бои на линии соприкосновения продолжаются. Минувшей ночью они усилились. Стороны вновь сообщают об уничтожении техники противника. Продолжает расти число погибших и пострадавших.
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