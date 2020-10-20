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В Совбезе ООН провели заседание по ситуации в Нагорном Карабахе

20 октября 2020 08:06
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В Совете Безопасности ООН обсудили необходимость наблюдения за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это необходимо, чтобы Армения и Азербайджан прекратили боевые действия. Будет ли заниматься этим наблюдательная миссия ООН или ОБСЕ – пока неизвестно.

В Совбезе ООН провели заседание по ситуации в Нагорном Карабахе-1

19 октября о создании механизма мониторинга за ситуацией в Нагорном Карабахе высказался глава МИД России. По словам Сергея Лаврова, военные Армении и Азербайджана совместно с коллегами из России работают над его формированием.

Сергей Лавров: механизм контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе может быть скоро согласован

В Совбезе ООН провели заседание по ситуации в Нагорном Карабахе-4

Азербайджан и Армения приняли уже два документа о гуманитарном перемирии, однако бои на линии соприкосновения продолжаются. Минувшей ночью они усилились. Стороны вновь сообщают об уничтожении техники противника. Продолжает расти число погибших и пострадавших.

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# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Сергей Лавров # Фотофакт

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