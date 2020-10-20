В Совбезе ООН провели заседание по ситуации в Нагорном Карабахе

В Совете Безопасности ООН обсудили необходимость наблюдения за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это необходимо, чтобы Армения и Азербайджан прекратили боевые действия. Будет ли заниматься этим наблюдательная миссия ООН или ОБСЕ – пока неизвестно.