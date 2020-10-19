Сергей Лавров: механизм контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе может быть скоро согласован

Механизм мониторинга за прекращением огня в Нагорном Карабахе может быть сформирован в ближайшее время. Об этом глава МИД России заявил по итогам переговоров с генсеком Совета Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над его созданием работают военные России, Армении и Азербайджана. По словам Сергея Лаврова, этот механизм необходим для того, чтобы вступил в силу режим прекращения огня.

Азербайджан и Армения приняли уже два документа о гуманитарном перемирии, однако бои на линии соприкосновения все еще продолжаются.

Стороны заявляют о растущем числе погибших и пострадавших как среди военных, так и гражданского населения. Десятки городов превратились в руины: разрушены дома, объекты инфраструктуры и дороги.