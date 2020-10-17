«Мы уже несколько дней живём в страхе». В Нагорном Карабахе прошли ожесточённые бои, город Гянджа обстреляли

Массированные атаки, десятки погибших и новые разрушения. Минувшей ночью в Нагорном Карабахе прошли ожесточенные бои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Массированные атаки, десятки погибших и новые разрушения. Минувшей ночью в Нагорном Карабахе прошли ожесточенные бои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ракетному обстрелу подвергся город Гянджа. МЧС Азербайджана сообщает о гибели не менее 13 местных жителей. Тела погибших извлекли из-под обломков. В городе ведутся поисково-спасательные работы. Десятки зданий частично или полностью уничтожены. Под грудами стекла и бетона могут находиться пострадавшие. Люди в отчаянии.
Мы уже несколько дней живем в страхе. По ночам спать невозможно. Ходили в район, там прятались, но это было бесполезно. Мы очень страдаем. Лучше бы уже умерли, чтобы все это закончилось. Только бы наши дети выжили.
Жилые дома, гостиницы и магазины приняли на себя удар в центре Степанакерта. Большинство людей покинули город, а те, кто остался, укрываются в убежищах и подвалах. Однако без пострадавших не обошлось. Несколько человек с ранениями попали в больницу.
Бомбежки на линии соприкосновения не прекращаются уже почти три недели. Подписанное в Москве соглашение о перемирии осталось только на бумаге. Градус напряженности не спадает.
Вопрос об урегулировании ситуации будет обсуждаться 19 октября в формате закрытых консультаций на заседании Совбеза ООН. Об этом попросили страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ.
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