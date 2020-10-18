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Азербайджан и Армения сообщают об обстрелах в Нагорном Карабахе после гуманитарного перемирия

18 октября 2020 12:09
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Баку и Ереван сообщают об обстрелах в Нагорном Карабахе после вступления в силу гуманитарного перемирия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азербайджан и Армения сообщают об обстрелах в Нагорном Карабахе после гуманитарного перемирия-1

Министерство обороны Азербайджана заявило о минометном и артиллерийском обстрелах окрестностей города Джебраил. В свою очередь оборонное ведомство Армении сообщает о начале наступления вооруженных сил Азербайджана на южном направлении в Нагорном Карабахе с целью занять выгодные позиции. При этом обе стороны несут потери.

Азербайджан и Армения сообщают об обстрелах в Нагорном Карабахе после гуманитарного перемирия-4

Погибают дети, женщины, старики. 80-летние, 19-летние наши парнишки. Остановите эту войну.

Азербайджан и Армения сообщают об обстрелах в Нагорном Карабахе после гуманитарного перемирия-7

17 октября внешнеполитические ведомства Армении и Азербайджана объявили о договоренности начать гуманитарное перемирие 18 октября с нуля часов по местному времени.

Азербайджан и Армения сообщают об обстрелах в Нагорном Карабахе после гуманитарного перемирия-10

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# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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