Азербайджан и Армения сообщают об обстрелах в Нагорном Карабахе после гуманитарного перемирия

Баку и Ереван сообщают об обстрелах в Нагорном Карабахе после вступления в силу гуманитарного перемирия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство обороны Азербайджана заявило о минометном и артиллерийском обстрелах окрестностей города Джебраил. В свою очередь оборонное ведомство Армении сообщает о начале наступления вооруженных сил Азербайджана на южном направлении в Нагорном Карабахе с целью занять выгодные позиции. При этом обе стороны несут потери.

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