Генсекретарь ООН осудил атаки на территории Нагорного Карабаха

Генеральный секретарь ООН выступил против ведения Арменией и Азербайджаном боевых действий на территории населенных пунктов Нагорного Карабаха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генеральный секретарь ООН выступил против ведения Арменией и Азербайджаном боевых действий на территории населенных пунктов Нагорного Карабаха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Антониу Гутерриш осуждает все атаки и глубоко сожалеет, что стороны в течение длительного времени игнорировали неоднократные призывы немедленно прекратить войну.
Генсек выразил надежду, что стороны будут выполнять условия объявленного гуманитарного перемирия.
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