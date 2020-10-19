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Генсекретарь ООН осудил атаки на территории Нагорного Карабаха

19 октября 2020 09:45
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Генеральный секретарь ООН выступил против ведения Арменией и Азербайджаном боевых действий на территории населенных пунктов Нагорного Карабаха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Генсекретарь ООН осудил атаки на территории Нагорного Карабаха-1

Антониу Гутерриш осуждает все атаки и глубоко сожалеет, что стороны в течение длительного времени игнорировали неоднократные призывы немедленно прекратить войну.  

Генсек выразил надежду, что стороны будут выполнять условия объявленного гуманитарного перемирия.  

Генсекретарь ООН осудил атаки на территории Нагорного Карабаха-4

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# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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