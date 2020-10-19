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В России запустили сервис проверки информации в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах

19 октября 2020 20:58
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Новости России. В России запустили сервис, с помощью которого можно определить степень достоверности представленных данных в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России запустили сервис проверки информации в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах-1

Цель проекта – защита общества, бизнеса и каждого человека от фейков, манипуляции и мошенничества в интернете. Проверки выполняют специалисты, прошедшие обучение по специальной методике. В ближайшее время сервис откроет набор сотрудников и организует для них образовательный модуль.

# Информационные технологии # Фотофакт

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