В России запустили сервис проверки информации в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах

Новости России. В России запустили сервис, с помощью которого можно определить степень достоверности представленных данных в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель проекта – защита общества, бизнеса и каждого человека от фейков, манипуляции и мошенничества в интернете. Проверки выполняют специалисты, прошедшие обучение по специальной методике. В ближайшее время сервис откроет набор сотрудников и организует для них образовательный модуль.