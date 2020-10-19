Футбольные фанаты устроили в Словакии беспорядки из-за карантинных ограничений

Новости Словакии. Сотни футбольных фанатов вышли на акцию протеста в Братиславе. Они выражали недовольство работой словацких властей и введенными в стране карантинными мерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты собрались перед зданием правительства, скандировали лозунги, бросали камни и бутылки. Один из протестующих, находясь в толпе, использовал пиротехнику. В результате действий дебошира пострадали несколько человек.