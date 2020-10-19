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Власти Франции вышлют из страны более 230 предполагаемых экстремистов

19 октября 2020 20:57
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Новости Франции. Власти Франции намерены выслать из страны более 230 вероятных экстремистов после убийства учителя под Парижем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Франции вышлют из страны более 230 предполагаемых экстремистов-1

Глава французского МВД направил соответствующее поручение местным властям. 180 из подлежащих депортации людей находятся в заключении, остальные будут задержаны в ближайшее время. Кроме того, свыше 50 мусульманских ассоциаций во Франции подвергнутся проверке со стороны государства. Некоторые из них могут быть распущены.

Власти Франции вышлют из страны более 230 предполагаемых экстремистов-4

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа было совершено нападение на учителя рядом со школой, где тот преподавал историю. Нападавший перерезал ему горло. Злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен.

# Убийство # Фотофакт

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