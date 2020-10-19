Власти Франции вышлют из страны более 230 предполагаемых экстремистов

Новости Франции. Власти Франции намерены выслать из страны более 230 вероятных экстремистов после убийства учителя под Парижем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава французского МВД направил соответствующее поручение местным властям. 180 из подлежащих депортации людей находятся в заключении, остальные будут задержаны в ближайшее время. Кроме того, свыше 50 мусульманских ассоциаций во Франции подвергнутся проверке со стороны государства. Некоторые из них могут быть распущены.